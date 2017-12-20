В КХЛ на матч «Нефтехимика» сходить дешевле всего, на матч рижского «Динамо» – дороже всего

Издание «Бизнес Online» рассчитало индекс расходов болельщиков всех клубов КХЛ.

За основу бралось стоимость билета на команды второй категории, стоимость парковочного места, стоимость стакана или бутылки пива, стоимость 0,5 бутылки газировки, стоимость хот-дога, пиццы или другой «местной» выпечки. Также учитывалась стоимость шарфа, кепки и формы клуба.

В результате исследования дешевле всего сходить на хоккей в Нижнекамске, где за все нужно заплатить 1 950 рублей. Самый дорогой поход на хоккей – в Риге. Он обойдется в 10 370 рублей.

За посещение хоккейного матча в Санкт-Петербурге придется заплатить 7 430 рублей. На играх СКА реализуются самое дорогое пиво и самые дорогие безалкогольные напитки среди.

В России самые дорогие билеты на хоккей в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге – 900 руб, при этом билеты на хорошие сектора у «Торпедо» начинаются от 1250 рублей

Средняя стоимость билета на российские клубы КХЛ – 496 рублей. Дешевле всего на игры против команд второй категории можно сходить в Тольятти – за 250 рублей. Средняя стоимость взрослого билета на матчи второй категории КХЛ, включая иностранные клубы, – 535 рублей.

Самые дорогие кепки в Риге (2100 руб), самые дорогие шарфы в Шанхае (1774 руб), а самые дорогие хоккейный джерси в Санкт-Петербурге (5000 руб).