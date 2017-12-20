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    Евролига. 13-й тур. «Химки» – «Анадолу Эфес», ЦСКА в гостях у «Олимпиакоса» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Олимпиакос Баскония Уникаха Барселона Милан

    Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примет турецкий «Анадолу Эфес».

    Московский ЦСКА в гостях сыграет с греческим «Олимпиакосом». 

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    13-й тур

    БК Химки Россия  –  Анадолу Эфес Турция 70:59 (4 четверть)
    Дата проведения
    20 декабря, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  ЦСКА Москва Россия
    Дата проведения
    20 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    ЕА7 Милан Италия  –  Баскония Испания
    Дата проведения
    20 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Барселона Испания  –  Уникаха Испания
    Дата проведения
    20 декабря, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 10-2, Олимпиакос Греция – 9-3, Фенербахче Турция – 9-4, Панатинаикос Греция – 9-4, Жальгирис Литва – 8-5, Химки Россия – 7-5, Реал Испания – 7-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-6, Баскония Испания – 6-6, Бамберг Германия – 6-7, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Барселона Испания – 4-8, Уникаха Испания – 4-8, Анадолу Эфес Турция – 3-9, Милан Италия – 3-9, Валенсия Испания – 3-10.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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