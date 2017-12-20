Евролига. 13-й тур. «Химки» – «Анадолу Эфес», ЦСКА в гостях у «Олимпиакоса» и другие матчи
Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примет турецкий «Анадолу Эфес».
Московский ЦСКА в гостях сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
13-й тур
- Дата проведения
- 20 декабря, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 20 декабря, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: ЦСКА Россия – 10-2, Олимпиакос Греция – 9-3, Фенербахче Турция – 9-4, Панатинаикос Греция – 9-4, Жальгирис Литва – 8-5, Химки Россия – 7-5, Реал Испания – 7-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-6, Баскония Испания – 6-6, Бамберг Германия – 6-7, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Барселона Испания – 4-8, Уникаха Испания – 4-8, Анадолу Эфес Турция – 3-9, Милан Италия – 3-9, Валенсия Испания – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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