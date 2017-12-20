«Суонси» отправил Клемента в отставку

Пол Клемент уволен с поста главного тренера .

45-летний английский специалист возглавил команду в январе 2017 года и помог валлийцам сохранить прописку в премьер-лиге.

После 18 туров нынешнего сезона занимает последнее место в таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков.

Клемент ранее работал помощником Карло Анчелотти в «Челси», «ПСЖ», «Реале» и «Баварии».

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