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    «Суонси» отправил Клемента в отставку

    Теги премьер-лига Англия отставки Суонси Пол Клемент

    Пол Клемент уволен с поста главного тренера «Суонси».

    45-летний английский специалист возглавил команду в январе 2017 года и помог валлийцам сохранить прописку в премьер-лиге.

    После 18 туров нынешнего сезона «Суонси» занимает последнее место в таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков.

    Клемент ранее работал помощником Карло Анчелотти в «Челси», «ПСЖ», «Реале» и «Баварии».

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