Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    Турецкая прокуратура требует до 4 лет тюрьмы для Энеса Кантера за оскорбление Эрдогана

    Теги происшествия Нью-Йорк НБА Энес Кантер политика

    Турецкая прокуратура требует до 4 лет тюрьмы для центрового «Никс» Энеса Кантера.

    Спортсмен обвиняется в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает ESPN со ссылкой на Anadolu Agency.

    Кантера, который находится в США, в Турции будут судить заочно.

    Ранее власти Турции лишили Кантера турецкого гражданства за поддержку Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

    В мае этого года Кантер был задержан в Румынии, но вскоре отпущен в США.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться