Турецкая прокуратура требует до 4 лет тюрьмы для Энеса Кантера за оскорбление Эрдогана

Турецкая прокуратура требует до 4 лет тюрьмы для центрового «Никс» .

Спортсмен обвиняется в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает ESPN со ссылкой на Anadolu Agency.

Кантера, который находится в США, в Турции будут судить заочно.

Ранее власти Турции лишили Кантера турецкого гражданства за поддержку Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

В мае этого года Кантер был задержан в Румынии, но вскоре отпущен в США.