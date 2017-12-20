Хабиб Нурмагомедов о том, как сделает вес перед боем: «Я отрежу себе ногу»
Российский легковес UFC Хабиб Нурмагомедов, который 30 декабря проведет бой против Эдсона Барбозы, ответил на вопросы журналиста TMZ.
- В этот раз ты сделаешь вес?
– Вам, ребята, нужно 29 декабря прийти на взвешивание UFC 219.
- Почему ты уверен, что уложишься в категорию? Что ты сделаешь?
– Я так думаю, что ногу себе отрежу – правую или левую. Пока не решил – какую.
- Ты по-прежнему ешь все подряд?
– Я не понимаю, почему все говорят, что я ем как-то не так. Потому что Тони Фергюсон пытается вывернуть все наизнанку и пропиариться?
Все эти комментарии, которые он оставляет – «поешь» там и так далее... По-моему, так он выглядит как мой хороший друг. Не понимаю, почему будучи чемпионом он говорит обо мне.
- UFC пытались устроить Фергюсону бой с МакГрегором. А ты бы хотел встретиться с Конором?
– Да я сейчас вообще не интересуюсь этими ребятами. Уж Конором-то точно. В конце этого года меня ожидает серьезный соперник – Эдсон Барбоза. Осталось всего 10 или 11 дней.
С чего мне волноваться о МакГрегоре или Фергюсоне? Я бы мог провести бой с ними обоими за один вечер. Я бы побил Тони, отдохнул часика полтора, а потом размазал Конора.
- Хочешь сказать, ты бы уложил их в один вечер?
– Без проблем. Я бы мог это сделать, – сказал Нурмагомедов.
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