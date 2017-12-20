Хабиб Нурмагомедов о том, как сделает вес перед боем: «Я отрежу себе ногу»

Российский легковес UFC Хабиб Нурмагомедов, который 30 декабря проведет бой против , ответил на вопросы журналиста TMZ.

- В этот раз ты сделаешь вес?

– Вам, ребята, нужно 29 декабря прийти на взвешивание UFC 219.

- Почему ты уверен, что уложишься в категорию? Что ты сделаешь?

– Я так думаю, что ногу себе отрежу – правую или левую. Пока не решил – какую.

- Ты по-прежнему ешь все подряд?

– Я не понимаю, почему все говорят, что я ем как-то не так. Потому что пытается вывернуть все наизнанку и пропиариться?

Все эти комментарии, которые он оставляет – «поешь» там и так далее... По-моему, так он выглядит как мой хороший друг. Не понимаю, почему будучи чемпионом он говорит обо мне.

- UFC пытались устроить Фергюсону бой с МакГрегором. А ты бы хотел встретиться с Конором?

– Да я сейчас вообще не интересуюсь этими ребятами. Уж Конором-то точно. В конце этого года меня ожидает серьезный соперник – Эдсон Барбоза. Осталось всего 10 или 11 дней.

С чего мне волноваться о МакГрегоре или Фергюсоне? Я бы мог провести бой с ними обоими за один вечер. Я бы побил Тони, отдохнул часика полтора, а потом размазал Конора.

- Хочешь сказать, ты бы уложил их в один вечер?

– Без проблем. Я бы мог это сделать, – сказал Нурмагомедов.

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