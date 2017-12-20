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    Хабиб Нурмагомедов о том, как сделает вес перед боем: «Я отрежу себе ногу»

    Теги смешанные единоборства UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Эдсон Барбоза Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Российский легковес UFC Хабиб Нурмагомедов, который 30 декабря проведет бой против Эдсона Барбозы, ответил на вопросы журналиста TMZ.

    - В этот раз ты сделаешь вес?

    – Вам, ребята, нужно 29 декабря прийти на взвешивание UFC 219.

    - Почему ты уверен, что уложишься в категорию? Что ты сделаешь?

    – Я так думаю, что ногу себе отрежу – правую или левую. Пока не решил – какую.

    - Ты по-прежнему ешь все подряд?

    – Я не понимаю, почему все говорят, что я ем как-то не так. Потому что Тони Фергюсон пытается вывернуть все наизнанку и пропиариться?

    Все эти комментарии, которые он оставляет – «поешь» там и так далее... По-моему, так он выглядит как мой хороший друг. Не понимаю, почему будучи чемпионом он говорит обо мне.

    - UFC пытались устроить Фергюсону бой с МакГрегором. А ты бы хотел встретиться с Конором?

    – Да я сейчас вообще не интересуюсь этими ребятами. Уж Конором-то точно. В конце этого года меня ожидает серьезный соперник – Эдсон Барбоза. Осталось всего 10 или 11 дней.

    С чего мне волноваться о МакГрегоре или Фергюсоне? Я бы мог провести бой с ними обоими за один вечер. Я бы побил Тони, отдохнул часика полтора, а потом размазал Конора.

    - Хочешь сказать, ты бы уложил их в один вечер?

    – Без проблем. Я бы мог это сделать, – сказал Нурмагомедов.

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