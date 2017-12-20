МОК представил логотип «Олимпийских атлетов из России» для Пхенчхана-2018
Международный олимпийский комитет (МОК) представил логотип «Олимпийских атлетов из России».
Напомним, что под таким наименованием российские спортсмены будут выступать в Пхенчхане-2018.
Логотип будет размещен на форме спортсменов вместо герба России, логотипа ОКР и флага России.
Цвет логотипа менять будет нельзя.
«Не допускаются любые символы национальной идентификации». Требования к экипировке россиян в Пхенчхане-2018
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.