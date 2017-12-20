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    МОК представил логотип «Олимпийских атлетов из России» для Пхенчхана-2018

    Теги МОК сборная России фото сборная России жен Пхенчхан-2018

    Международный олимпийский комитет (МОК) представил логотип «Олимпийских атлетов из России».

    Напомним, что под таким наименованием российские спортсмены будут выступать в Пхенчхане-2018.

    Логотип будет размещен на форме спортсменов вместо герба России, логотипа ОКР и флага России.

    Цвет логотипа менять будет нельзя.

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