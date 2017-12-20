Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» против «Боруссии» Д, «Боруссия» М проиграла «Байеру»
В Кубке Германии проходят игры 1/8 финала. Центральный матч – встреча «Баварии» и дортмундской «Боруссии».
«Шальке» справился с «Кельном» (1:0). Менхенгладбахская «Боруссия» примет «Байер».
Кубок Германии
3-й раунд
- Дата проведения
- 20 декабря, 20.30, «Везерштадион»
- Голы:
- 1:0 – 3 Бельфодиль, 2:0 – 20 Кайнц, 2:1 – 28, пенальти Петерсен, 3:1 – 69 Баргфреде, 3:2 – 86 Раве.
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Вердер –
Павленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Дилэйни, Баргфреде, Кайнц (Бауэр, 90), Эггештайн, Гондорф (Юханнссон, 83), Бельфодиль (Крузе, 75).
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Фрайбург –
Шволов, Кюблер, Гюнтер, Штенцель (Кат, 75), Кох, Сьерро (Террацино, 46), Станко, Хаберер, Раве, Капустка (Сеюнджю, 46), Петерсен.
- Дата проведения
- 20 декабря, 20.30, «Боруссия-Парк»
- Гол:
- 0:1 – 70 Бэйли.
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Боруссия М –
Зоммер, Гинтер, Оксфорд (Грифо, 76), Вендт, Вестергор, Херрманн (Бобадилья, 80), Закария, Азар, Кюизанс, Эльведи (Дрмич, 87), Штиндль.
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Байер –
Лено, Та, Венделл, Рецос, Бендер, Баумгартлингер, Кор, Хавертц (Мехмеди, 46), Брандт (Бельараби, 67), Бэйли (Хенрихс, 90), Фолланд.
- Предупреждения:
- Хавертц (13), Фолланд (81), Баумгартлингер (89).
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.45, «Альянц-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 12 Боатенг.
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Бавария –
Ульрайх, Боатенг, Мартинес, Алаба, Зюле, Хамес, Киммих, Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер.
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Боруссия Д –
Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Топрак, Геррейру, Ярмоленко, Кагава, Толян, Вайгль, Шмельцер, Пулишич.
- Предупреждение:
- Рибери (22).
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.45, «Фойт-Арена»
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Хайденхайм –
Мюллер, Грисбек, Беерманн, Краус, Файк, Ланкфорд, Титш-Риверо, Шнаттерер, Доведан, Вергук, Штраусс.
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.30, «Кофас-Арена»
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Майнц –
Центнер, Хак, Бросински, Диалло, Baku (Берггрен, 57), Латца, Фрай, Квайсон (Муто, 57), Максим (Сердар, 80), Де Бласис, Хольтманн.
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Штутгарт –
Цилер, Бек, Инсуа, Баумгартль, Аого (Гргич, 74), Озджан (Асано, 72), Аскасибар (Breier, 81), Брекало, Гентнер, Аколо, Каминьски.
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.30, «Парагон»
- Гол:
- 1:0 – 56 Цолински.
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Падерборн –
Ратайчак, Штродик, Херценбрух, Бедер, Цолински (Коллинз, 89), Антви-Аджей, Шонлау, Крауссе, Васси, Србены (Виммер, 90), Михель (Бертельс, 83).
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Ингольштадт-04 –
Нюланд, Матип, Треш (Кучке, 74), Левельс, Валь, Коэн, Пледль (Ляйпертц, 33), Моралес, Лекс (Киттель, 61), Лескано, Гаус.
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Изи-Кредит-Штадион»
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Нюрнберг –
Бредлов, Марграйттер, Левен (Вернер, 82), Ляйбольд, Эвертон, Эррас (Каммербауэр, 105), Мевальд, Салли (Гисласон, 90), Беренс, Валентини, Исхак (Тойхерт, 116).
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Вольфсбург –
Грюн, Удуохай, Тиссеран, Виллиам, Брума, Нтеп (Дидави, 65), Арнольд, Гилавоги, Малли (Юнг, 120), Димата (Герхардт, 103), Гомес (Ориги, 75).
- Дата проведения
- 19 декабря, 22.45, «Фелтинс-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 63 Майер.
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Шальке-04 –
Фэрманн, Налдо, Керер (Стамбули, 46), Настасич, Очипка, Майер, Калиджури, Шопф (Маккенни, 79), Харит, Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо, 75).
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Кельн –
Хорн, Ольковски (Клеменс, 39), Хорн, Хорхе Мере, Клюнтер (Хегер, 70), Фюрлих (Goden, 71), Озджан, Соренсен, Леманн, Хайнц, Йойич.
- Предупреждения:
- Керер (44), Леманн (48), Йойич (56), Хорхе Мере (79).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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