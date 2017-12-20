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    Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» против «Боруссии» Д, «Боруссия» М проиграла «Байеру»

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Боруссия Дортмунд Байер Нюрнберг Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц-05 Кубок Германии результаты Фрайбург Кельн Д2 Германия Д3 Германия Падерборн Ингольштадт-04 Хайденхайм

    В Кубке Германии проходят игры 1/8 финала. Центральный матч – встреча «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

    «Шальке» справился с «Кельном» (1:0). Менхенгладбахская «Боруссия» примет «Байер».

    Кубок Германии

    3-й раунд

    Вердер – Фрайбург 3:2 (2:1, 1:1)
    Дата проведения
    20 декабря, 20.30, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Бельфодиль, 2:0 – 20 Кайнц, 2:1 – 28, пенальти Петерсен, 3:1 – 69 Баргфреде, 3:2 – 86 Раве.
    ВердерПавленка, Мойсандер, Аугустинссон, Гебре Селассие, Велькович, Дилэйни, Баргфреде, Кайнц (Бауэр, 90), Эггештайн, Гондорф (Юханнссон, 83), Бельфодиль (Крузе, 75).
    ФрайбургШволов, Кюблер, Гюнтер, Штенцель (Кат, 75), Кох, Сьерро (Террацино, 46), Станко, Хаберер, Раве, Капустка (Сеюнджю, 46), Петерсен.
    Предупреждения:
    Террацино (58), Баргфреде (89), Раве (90).
    Боруссия М – Байер 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    20 декабря, 20.30, «Боруссия-Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 70 Бэйли.
    Боруссия МЗоммер, Гинтер, Оксфорд (Грифо, 76), Вендт, Вестергор, Херрманн (Бобадилья, 80), Закария, Азар, Кюизанс, Эльведи (Дрмич, 87), Штиндль.
    БайерЛено, Та, Венделл, Рецос, Бендер, Баумгартлингер, Кор, Хавертц (Мехмеди, 46), Брандт (Бельараби, 67), Бэйли (Хенрихс, 90), Фолланд.
    Предупреждения:
    Хавертц (13), Фолланд (81), Баумгартлингер (89).
    Бавария – Боруссия Д 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    20 декабря, 22.45, «Альянц-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 12 Боатенг.
    БаварияУльрайх, Боатенг, Мартинес, Алаба, Зюле, Хамес, Киммих, Видаль, Рибери, Левандовски, Мюллер.
    Боруссия ДБюрки, Папастатопулос, Бартра, Топрак, Геррейру, Ярмоленко, Кагава, Толян, Вайгль, Шмельцер, Пулишич.
    Предупреждение:
    Рибери (22).
    Хайденхайм – Айнтрахт Ф 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    20 декабря, 22.45, «Фойт-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    ХайденхаймМюллер, Грисбек, Беерманн, Краус, Файк, Ланкфорд, Титш-Риверо, Шнаттерер, Доведан, Вергук, Штраусс.
    Айнтрахт ФГрадецки, Сальседо, Русс, Виллемс, Гачинович, Вольф, Боатенг, Хасебе, Ребич, Аллер, Хргота.
    Майнц – Штутгарт 3:1 (0:1, 3:0)
    Дата проведения
    19 декабря, 20.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 41 Гентнер, 1:1 – 62 Берггрен, 2:1 – 71 Диалло, 3:1 – 90 Сердар.
    МайнцЦентнер, Хак, Бросински, Диалло, Baku (Берггрен, 57), Латца, Фрай, Квайсон (Муто, 57), Максим (Сердар, 80), Де Бласис, Хольтманн.
    ШтутгартЦилер, Бек, Инсуа, Баумгартль, Аого (Гргич, 74), Озджан (Асано, 72), Аскасибар (Breier, 81), Брекало, Гентнер, Аколо, Каминьски.
    Предупреждения:
    Латца (38), Квайсон (53), Бек (70).
    Падерборн – Ингольштадт-04 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    19 декабря, 20.30, «Парагон»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 56 Цолински.
    ПадерборнРатайчак, Штродик, Херценбрух, Бедер, Цолински (Коллинз, 89), Антви-Аджей, Шонлау, Крауссе, Васси, Србены (Виммер, 90), Михель (Бертельс, 83).
    Ингольштадт-04Нюланд, Матип, Треш (Кучке, 74), Левельс, Валь, Коэн, Пледль (Ляйпертц, 33), Моралес, Лекс (Киттель, 61), Лескано, Гаус.
    Предупреждения:
    Пледль (22), Гаус (39), Коэн (41), Бедер (66), Киттель (67), Крауссе (90).
    Нюрнберг – Вольфсбург 0:2 (0:0, 0:0, 0:1)
    Дата проведения
    19 декабря, 22.45, «Изи-Кредит-Штадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 96 Удуохай, 0:2 – 118 Дидави.
    НюрнбергБредлов, Марграйттер, Левен (Вернер, 82), Ляйбольд, Эвертон, Эррас (Каммербауэр, 105), Мевальд, Салли (Гисласон, 90), Беренс, Валентини, Исхак (Тойхерт, 116).
    ВольфсбургГрюн, Удуохай, Тиссеран, Виллиам, Брума, Нтеп (Дидави, 65), Арнольд, Гилавоги, Малли (Юнг, 120), Димата (Герхардт, 103), Гомес (Ориги, 75).
    Предупреждения:
    Тиссеран (64), Беренс (104), Ориги (112).
    Шальке-04 – Кельн 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    19 декабря, 22.45, «Фелтинс-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 63 Майер.
    Шальке-04Фэрманн, Налдо, Керер (Стамбули, 46), Настасич, Очипка, Майер, Калиджури, Шопф (Маккенни, 79), Харит, Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо, 75).
    КельнХорн, Ольковски (Клеменс, 39), Хорн, Хорхе Мере, Клюнтер (Хегер, 70), Фюрлих (Goden, 71), Озджан, Соренсен, Леманн, Хайнц, Йойич.
    Предупреждения:
    Керер (44), Леманн (48), Йойич (56), Хорхе Мере (79).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Кубка Германии

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