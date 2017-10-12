Рекордные доходы «Барсы», первая осечка СКА, видеоповторы в РФПЛ и другие новости утра

1. «Барселона» объявила о рекордных доходах за прошлый сезон – 708 миллионов евро. А через год планируют 897 миллионов.

2. Прервалась рекордная для КХЛ серия СКА из 20 побед. Виноват «Сочи» Сергея Зубова. Другие результаты дня тоже стоит посмотреть.

3. Александр Овечкин впервые забросил 8 шайб в 4 стартовых матчах сезона НХЛ.

4. Прогресс докатился до РФПЛ! На матче «Краснодар» – «Ахмат» в декабре впервые будут использованы видеоповторы.

5. Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году. Правда, компания, которой приписывают финансирование команды, все отрицает.

6. НБА. Форвард Эндрю Уиггинс подписал 5-летний контракт с «Миннесотой» на 148 миллионов долларов.

7. Теннис. Джокович будет бесплатно кормить всех нуждающихся в своем ресторане в Сербии. Фоньини оштрафован на 50 000 долларов и условно отстранен от «Шлемов» за оскорбления женщины-судьи на US Open.

8. За что мы любим Южную Америку. В отель к игрокам сборной Венесуэлы подослали проституток перед матчем с Парагваем. Они, профи, не повелись. За один день Артуро Видаль заявил о завершении карьеры в сборной Чили и передумал. В Панаме объявили выходной – сборная страны впервые вышла на чемпионат мира.

9. Евгения Медведева стала лицом чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Москве в 2018 году.

10. Всемирная ассоциация олимпийцев предложила чипировать спортсменов, как собак, чтобы отслеживать допинг.

Жуть дня. Форварду «Авангарда» Николаю Лемтюгову удалили селезенку. Весь клуб сдаст для него кровь. Игрок до конца года в списке травмированных.

Цитата дня. «Расизм – единственное, в чем Трамп фантастичен. Так он самоутверждается» – ЛеБрон Джеймс отреагировал на выступление реэпера Эминема.