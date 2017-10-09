Польша и Египет на ЧМ-2018, Пирло завершает карьеру и другие новости утра

1. Польша и Египет вышли на чемпионат мира 2018 года. Дания и Северная Ирландия точно сыграют в стыках. Остальные результаты квалификации ЧМ-2018.

2. Андреа Пирло завершит карьеру уже в декабре. Мы все его очень любим.

3. Роберт Левандовски забил 16 мячей в 10 матчах квалификации ЧМ. Это рекорд, который может повторить только Роналду.

4. Рафаэль Надаль выиграл 75-й титул в карьере: в финале Пекина он разнес Ника Кириоса, отдав всего 3 гейма.

5. Фигуристка Мария Сотскова выиграла турнир Finlandia Trophy, Туктамышева – 3-я, Леонова – 5-я.

6. В КХЛ еще одна мощная серия: «Йокерит» побеждает 11 матчей подряд. «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» (3:0) и другие результаты.

7. По данным испанской газеты As, «Манчестер Сити» готов потратить на приобретение Лионеля Месси 400 миллионов евро. 400!

8. Федор Емельяненко обратился в прокуратуру из-за детских боев, организованных Олегом Тактаровым. Тот назвал это «обычными кляузами».

9. «Ливерпуль» хотят купить бизнесмены с Ближнего Востока. Стоимость оценивается в 1,2 миллиарда фунтов, но сделка далека от завершения.

10. Новая первая ракетка мира Симона Халеп проиграла в финале пекинского турнира Каролин Гарсии. Теперь француженка может приехать на Кубок Кремля.

11. МОК не знает, когда завершатся расследования о допинге россиян на Олимпиаде в Сочи. Звучит грустно.

12. В НХЛ всего один матч: «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» (2:0), Павел Бучневич сделал ассист и стал 3-й звездой.

13. Стеф Карри набрал 40 очков в предсезонном матче против «Миннесоты» в Шанхае.

Цитата дня. Арсен Венгер: «Я не хочу видеть «Барселону» в АПЛ»