Медведева стала лицом чемпионата Европы-2018 в Москве
Лицом чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Москве в 2018 году, стала двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева.
Изображение Медведевой размещено на главной странице официального сайта чемпионата.
Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков в приветственном слове отметил важность предстоящего турнира.
«Отличительная особенность Евро-2018 – он стартует накануне Олимпийских игр в Пхенчхане.
В Москве выступят лучшие фигуристы, которые затем будут бороться за медали на олимпийских аренах», – сказал Горшков.
Чемпионат Европы пройдет с 17 по 21 января.
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