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    Медведева стала лицом чемпионата Европы-2018 в Москве

    Теги сборная России чемпионат Европы ФФКР Александр Горшков фото женское катание Евгения Медведева

    Лицом чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Москве в 2018 году, стала двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева

    Изображение Медведевой размещено на главной странице официального сайта чемпионата.

    Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков в приветственном слове отметил важность предстоящего турнира.

    «Отличительная особенность Евро-2018 – он стартует накануне Олимпийских игр в Пхенчхане.

    В Москве выступят лучшие фигуристы, которые затем будут бороться за медали на олимпийских аренах», – сказал Горшков.

    Чемпионат Европы пройдет с 17 по 21 января.

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