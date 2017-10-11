Медведева стала лицом чемпионата Европы-2018 в Москве

Лицом чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в Москве в 2018 году, стала двукратная чемпионка мира российская фигуристка .

Изображение Медведевой размещено на главной странице официального сайта чемпионата.

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) в приветственном слове отметил важность предстоящего турнира.

«Отличительная особенность Евро-2018 – он стартует накануне Олимпийских игр в Пхенчхане.

В Москве выступят лучшие фигуристы, которые затем будут бороться за медали на олимпийских аренах», – сказал Горшков.

Чемпионат Европы пройдет с 17 по 21 января.

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