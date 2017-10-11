Ничья России с Ираном, Аргентина, Португалия и Франция вышли на ЧМ-2018, США – нет и другие новости утра

1. Россия сыграла вничью с Ираном (1:1). Забили Полоз и Азмун.

2. Португалия и Франция вышли на ЧМ-2018. Ждем Роналду и Гризманна в России.

3. Голландия после Евро-2016 пропустит и ЧМ-2018. У «оранжевых» все плохо. Еще и Роббен завершил карьеру в сборной.

4. Аргентина все-таки пробилась на ЧМ-2018. В финальном турнире Южную Америку также представят Уругвай и Колумбия, Перу сыграет стыки с Новой Зеландией.

5. Швейцария и Греция стали последними участниками стыковых матчей. Словакия – худшая из 9 сборных, занявших вторые места в своих группах.

6. В матче с «Барысом» серьезную травму получил форвард «Авангарда» Лемтюгов. Игроку удалили селезенку, он находится в реанимации.

7. «Питтсбург» встретился с Трампом в Белом доме. Президент США отметил, что Малкин похож на баскетболиста и похвалил их связку с Кросби.

8. В КХЛ «Йокерит» установил клубный рекорд, выиграв 12 матчей подряд. После отставки Захаркина «Югра» победила в 4 из 5 матчей. Все результаты дня.

9. В НХЛ Анисимов забил первый гол в сезоне, Бобровский одержал вторую победу подряд.

10. США, проиграв Тринидаду и Тобаго, не смогли обеспечить себе участие в ЧМ-2018, уступив место Панаме.

11. Австралия прошла Сирию (2:1, доп.вр.) и сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира с Гондурасом. 37-летний Кэйхилл сделал дубль.

12. Мане получил травму в сборной Сенегала и выбыл на 6 недель. Потеря для «Ливерпуля».

13. Тренер Тутберидзе отметила работоспособность фигуристки Медведевой. «Пока я не вижу ни одного человека, который бы столько работал».

14. Возняцки, Павлюченкова, Свитолина, Уильямс вышли во второй круг турнира в Гонконге. Веснина выбыла.

Цитата дня. «Я устал от ваших ложных обвинений, прекратите это немедленно!». Фуркад ответил Губерниеву.