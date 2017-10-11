Видаль объявил о завершении карьеры в сборной Чили
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль после невыхода сборной Чили на ЧМ-2018 заявил, что заканчивает международную карьеру.
«Ребята, спасибо за все, за все эти годы, проведенные вместе, за то, что мы вместе умирали на поле, за то, что многому научили страну и друг друга.
Я опустошен, но горжусь этими игроками и тренерским штабом», – обратился Видаль к болельщикам и партнерам по команде.
30-летний хавбек провел за национальную команду страны 95 матчей, забил 23 гола.
Видаль со сборной Чили завоевал золото Кубка Америки в 2016 и 2017 годах, а также серебро Кубка конфедераций-2017.
Отличная сборная, которая точно не приедет в Россию. А жаль
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