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    Видаль объявил о завершении карьеры в сборной Чили

    Теги Бавария бундеслига Германия сборная Чили фото Артуро Видаль

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль после невыхода сборной Чили на ЧМ-2018 заявил, что заканчивает международную карьеру.

    «Ребята, спасибо за все, за все эти годы, проведенные вместе, за то, что мы вместе умирали на поле, за то, что многому научили страну и друг друга.

    Я опустошен, но горжусь этими игроками и тренерским штабом», – обратился Видаль к болельщикам и партнерам по команде.

    30-летний хавбек провел за национальную команду страны 95 матчей, забил 23 гола.

    Видаль со сборной Чили завоевал золото Кубка Америки в 2016 и 2017 годах, а также серебро Кубка конфедераций-2017.

    Отличная сборная, которая точно не приедет в Россию. А жаль

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