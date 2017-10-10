Исландия и Сербия на ЧМ-2018, СКА и ЦСКА опять побеждают в КХЛ, русские продолжают жечь в НХЛ и другие новости утра

1. Исландия и Сербия вышли на ЧМ-2018. Украина проиграла Хорватии (0:2) и осталась третьей в группе.

2. Сборные Ирландии и Хорватии вышли в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2018. Худшей второй сборной во всех группах, скорее всего, станет Словакия.

3. СКА продлил рекордную победную серию до 20 матчей, ЦСКА обыграл «Локомотив» Квартальнова (5:2), остальные результаты дня – здесь.

4. Русские продолжают жечь в НХЛ – Тарасенко, Кучеров, Зайцев, Куликов и Якупов набрали по 2 очка каждый и помогли своим командам одержать победы. Все результаты дня.

5. «Матч ТВ» переходит под управление специалистов, связанных с Comedy Club. Канделаки сохранит должность генпродюсера.

6. Роналду, Мбаппе, Азар и Иско – в числе претендентов на «Золотой мяч». Журнал France Football назвал 30 номинантов.

7. Кубок Кремля отказал Гарсии в wild card. 9-я ракетка мира из-за этого может не попасть на итоговый турнир WTA.

8. МОК перепроверил 70 процентов проб с Ванкувера-2010, а также пробы всех россиян с Сочи-2014.

9. Фанат ММА пришел на бои в качестве зрителя, но вышел на замену в чемпионском поединке и выиграл пояс. Это Бразилия.

10. Дешевые билеты на матч Россия – Иран в Казани раздают бюджетникам. Впрочем, ничего нового.

11. «Матч ТВ» показал новые бои детей Рамзана Кадырова. Они победили.

Цитата дня. «Жена и дочь сказали, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака тоже гавкнула дважды». Юпп Хайнкес – о возвращении в Мюнхен.