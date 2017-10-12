НХЛ. Овечкин – первый за 4 года, кто забил 8 голов в 4 стартовых играх сезона

Капитан «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом» (2:3) забросил шайбу.

Россиянин – первый за последние 4 года игрок, забивший 8 голов в 4 стартовых играх сезона. В 2013 году подобное удалось нападающему «Сан-Хосе» .

Кроме того, Овечкин впервые в карьере начал сезон в НХЛ столь результативно как снайпер. Всего Овечкин набрал 8 (8+0) очков.