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    Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году

    Теги КХЛ

    В Континентальной хоккейной лиге может появиться команда из Узбекистана.

    Клуб из Ташкента может быть заявлен в КХЛ в течение двух ближайших сезонов, сообщил источник, близкий к ситуации.

    С конца января в столице Узбекистана возводится ледовый комплекс «Хумо Арена», рассчитанный на 12 тысяч зрителей в хоккейном варианте. Завершение строительства намечено на осень 2018 года.

    Планируется, что после открытия арена будет принимать домашние матчи клуба «Бинокор» в чемпионате КХЛ. Сроки входа клуба в лигу напрямую зависят от даты сдачи дворца в эксплуатацию. После этого начнутся предметные переговоры с КХЛ

    Финансирование клуба может взять одна из структур международной нефтесервисной группы ERIELL, в настоящий момент являющейся одним из партнеров КХЛ.

    В советское время «Бинокор» выступал в первой и второй лигах с 1973 по 1988 годы.

    На данный момент в КХЛ выступают 27 клубов из семи стран – России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Китая, Финляндии и Словакии. По итогам сезона-2017/18 лигу покинут три клуба.

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