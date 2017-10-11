Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году

В Континентальной хоккейной лиге может появиться команда из Узбекистана.

Клуб из Ташкента может быть заявлен в в течение двух ближайших сезонов, сообщил источник, близкий к ситуации.

С конца января в столице Узбекистана возводится ледовый комплекс «Хумо Арена», рассчитанный на 12 тысяч зрителей в хоккейном варианте. Завершение строительства намечено на осень 2018 года.

Планируется, что после открытия арена будет принимать домашние матчи клуба «Бинокор» в чемпионате КХЛ. Сроки входа клуба в лигу напрямую зависят от даты сдачи дворца в эксплуатацию. После этого начнутся предметные переговоры с КХЛ

Финансирование клуба может взять одна из структур международной нефтесервисной группы ERIELL, в настоящий момент являющейся одним из партнеров КХЛ.

В советское время «Бинокор» выступал в первой и второй лигах с 1973 по 1988 годы.

На данный момент в КХЛ выступают 27 клубов из семи стран – России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Китая, Финляндии и Словакии. По итогам сезона-2017/18 лигу покинут три клуба.