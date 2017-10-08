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    Sports.ru

    Россия победила Южную Корею, покер Овечкина, умер Константин Сарсания, Нигерия и Коста-Рика вышли на ЧМ и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Россия победила сборную Южной Кореи в товарищеском матче – 4:2. 4 гола из 6 забили южнокорейцы, два из них, правда, в свои ворота.

    2. Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. Ему было всего 49 лет.

    3. Нигерия вышла на ЧМ-2018. Это будет 6-е первенство планеты для «суперорлов». Коста-Рика также обеспечила себе место в финальном турнире.

    4. КХЛ. ЦСКА победил «Спартак», «Слован» в овертайме проиграл рижскому «Динамо», «Витязь» уступил «Северстали».

    5. Российская гимнастка Мария Пасека выиграла золото чемпионата мира-2017 в опорном прыжке.

    6. В НХЛ продолжает феерить Овечкин. Вслед за хет-триком Александр Великий оформил покер – и вновь с передач Евгения Кузнецова. Остальные результаты – здесь.

    7. Российская фигуристка Евгения Медведева поменяла произвольную программу для олимпийского сезона.

    8. Нападающий Михаил Юньков перейдет в «Салават Юлаев».

    9. Бразильцы в соцсетях призывают сборную проиграть Чили, чтобы Аргентина не попала на ЧМ-2018.

    10. Палмер покинет «Рено» после Гран-при Японии, Квят вернется в «Торо Россо».

    11. «Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение Хохлова. Также пишут, что спортивным директором клуба стал Роман Широков.

    12. Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов из-за невыплаченных 26 млн евро. Б – благодарность.

    Цитата дня. «Барселона» не сможет играть в Испании, если Федерация футбола Каталонии выйдет из-под юрисдикции испанской». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас о том, что в Испании все сложно.

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