Лемтюгов прооперирован и находится в реанимации. Игроку удалили селезенку

Нападающий Николай Лемтюгов получил травму в матче с «Барысом» (3:4) и был срочно прооперирован.

«Удар в живот был, порвали селезенку. Селезенку удалили, он сейчас в реанимации, жизни ничего не угрожает, показатели нормальные. Завтра утром все вместе сдаем кровь для него», – сообщил президент клуба Владимир Шалаев «Р-Спорту».

В нынешнем чемпионате Лемтюгов провел 10 матчей, набрав 3 (0+3) очков. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и снайпером в регулярке (19+12).

Игроку «Авангарда» порвали селезенку. Весь клуб сдаст для него кровь