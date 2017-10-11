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    Лемтюгов прооперирован и находится в реанимации. Игроку удалили селезенку

    Теги Авангард травмы Николай Лемтюгов Владимир Шалаев КХЛ Барыс

    Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов получил травму в матче с «Барысом» (3:4) и был срочно прооперирован.

    «Удар в живот был, порвали селезенку. Селезенку удалили, он сейчас в реанимации, жизни ничего не угрожает, показатели нормальные. Завтра утром все вместе сдаем кровь для него», – сообщил президент клуба Владимир Шалаев «Р-Спорту».

    В нынешнем чемпионате Лемтюгов провел 10 матчей, набрав 3 (0+3) очков. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и снайпером «Авангарда» в регулярке (19+12).

    Игроку «Авангарда» порвали селезенку. Весь клуб сдаст для него кровь

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