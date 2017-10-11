Джокович открывает ресторан в Сербии и будет бесплатно кормить всех нуждающихся
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович, продолжающий реабилитацию после травмы локтя, открывает в Сербии новый ресторан.
Заведение рассчитано на людей, нуждающихся в помощи. Его гости смогут есть бесплатно.
«Деньги для меня не проблема. Я заработал достаточно, чтобы накормить всю Сербию.
Я считаю, что мои соотечественники заслуживают этого после всей той поддержки, которую они всегда отказывали мне», – цитирует Mirror 30-летнего Джоковича.
В прошлом год серб стал первым теннисистом, заработавшим более 100 000 000 долларов призовых.
Пока неизвестно, нужно ли будет посетителям ресторана доказывать, что они не в состоянии заплатить за еду.
Напомним, в прошлом году Джокович с женой Еленой открыли в Монте-Карло ресторан здоровой еды Eqvita. Также у семьи теннисиста есть сеть заведений в Сербии.
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