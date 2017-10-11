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    Рекордная серия СКА прервалась на 20 победах. «Сочи» выиграл в овертайме – 3:2

    Теги СКА КХЛ рекорды Шон Коллинс 1988 Сочи

    СКА дома уступил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).

    Нападающий гостей Шон Коллинс забил победный гол на 20-й секунде овертайма.

    Таким образом, прервалась победная серия клуба из Санкт-Петербурга, насчитывающая 20 матчей.

    СКА установил новый рекорд лиги, когда одержал 19-ю победу подряд. Прежний рекорд принадлежал «Авангарду», который в сезоне-2010/11 выиграл 18 матчей подряд.

    Подробную статистику выступлений СКА вы можете посмотреть здесь.

    СКА-2017 – лучшая команда в истории российского хоккея. Или нет?

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    Как бы этот СКА играл в НХЛ?

    18712 голосов 88
    • Не вышел бы в плей-офф
      48%
    • первый/второй раунд Кубка Стэнли
      35%
    • Финал конференции
      8%
    • Финал Кубка
      9%

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