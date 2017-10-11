Рекордная серия СКА прервалась на 20 победах. «Сочи» выиграл в овертайме – 3:2
СКА дома уступил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 ОТ).
Нападающий гостей Шон Коллинс забил победный гол на 20-й секунде овертайма.
Таким образом, прервалась победная серия клуба из Санкт-Петербурга, насчитывающая 20 матчей.
СКА установил новый рекорд лиги, когда одержал 19-ю победу подряд. Прежний рекорд принадлежал «Авангарду», который в сезоне-2010/11 выиграл 18 матчей подряд.
Подробную статистику выступлений СКА вы можете посмотреть здесь.
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