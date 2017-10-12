Видаль передумал уходить из сборной: «Я не предам воинов Чили»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль заявил, что передумал и не будет завершать международную карьеру после невыхода команды на ЧМ-2018.

«Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдается до самой смерти!

Я очень расстроен, как и большинство чилийцев! Нам не удалось исполнить нашу мечту. Все допускают ошибки. Теперь нам надо извлечь из них урок и не повторять.

Очень обидно, что мы не достигли нашей цели после стольких усилий. Мы расставались с семьями, преодолевали в перелетах тысячи километров, получали травмы, чтобы играть в самом сложном отборе к ЧМ-2018.

Впервые за 10 лет мы завершаем отбор к крупному турниру ни с чем. Тяжелый момент для всех нас, но это не конец. Это точно не конец для сборной, для этой группы игроков и для наших мечтаний.

Нам есть за что бороться, мы способны добиваться побед и приносить радостные моменты нашей стране.

Настали сложные времена, но именно сейчас нужно проявить свои лучшие качества и показать, кто ты есть на самом деле.

У нас сборная воинов, и я один из них. Я не предам их. Когда бы меня не вызвали в национальную команды, я буду доступен и приеду.

Каждое поражение дает шанс исправить ситуацию. Этот день наступит рано или поздно. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Не стоит нас списывать со счетов. Увидимся в следующей битве!» – сказал Видаль.

30-летний хавбек провел за национальную команду страны 95 матчей, забил 23 гола. Видаль со сборной Чили завоевал золото Кубка Америки в 2016 и 2017 годах, а также серебро Кубка конфедераций-2017.

«Я чилиец, это невероятное состояние, и я не могу остановиться». Мы не услышим их на чемпионате мира

Отличная сборная, которая точно не приедет в Россию. А жаль