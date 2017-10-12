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    Видаль передумал уходить из сборной: «Я не предам воинов Чили»

    Теги Бавария бундеслига Германия сборная Чили Артуро Видаль

    Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль заявил, что передумал и не будет завершать международную карьеру после невыхода команды на ЧМ-2018.

    «Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдается до самой смерти!

    Я очень расстроен, как и большинство чилийцев! Нам не удалось исполнить нашу мечту. Все допускают ошибки. Теперь нам надо извлечь из них урок и не повторять.

    Очень обидно, что мы не достигли нашей цели после стольких усилий. Мы расставались с семьями, преодолевали в перелетах тысячи километров, получали травмы, чтобы играть в самом сложном отборе к ЧМ-2018.

    Впервые за 10 лет мы завершаем отбор к крупному турниру ни с чем. Тяжелый момент для всех нас, но это не конец. Это точно не конец для сборной, для этой группы игроков и для наших мечтаний.

    Нам есть за что бороться, мы способны добиваться побед и приносить радостные моменты нашей стране.

    Настали сложные времена, но именно сейчас нужно проявить свои лучшие качества и показать, кто ты есть на самом деле.

    У нас сборная воинов, и я один из них. Я не предам их. Когда бы меня не вызвали в национальную команды, я буду доступен и приеду.

    Каждое поражение дает шанс исправить ситуацию. Этот день наступит рано или поздно. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Не стоит нас списывать со счетов. Увидимся в следующей битве!» – сказал Видаль.

    30-летний хавбек провел за национальную команду страны 95 матчей, забил 23 гола. Видаль со сборной Чили завоевал золото Кубка Америки в 2016 и 2017 годах, а также серебро Кубка конфедераций-2017.

    «Я чилиец, это невероятное состояние, и я не могу остановиться». Мы не услышим их на чемпионате мира

    Отличная сборная, которая точно не приедет в Россию. А жаль

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