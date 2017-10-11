В отель к игрокам сборной Венесуэлы подослали проституток перед матчем с Парагваем. Они не повелись

Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель заявил, что перед матчем квалификации ЧМ-2018 против Парагвая (1:0) к его игрокам в отель подослали проституток.

«Прошлой ночью наш отель посетило несколько неизвестных девушек. Они пытались наладить контакт с игроками сборной Венесуэлы.

Но мои футболисты не повелись на эти действия. Они настоящие профессионалы, устояли перед соблазном.

Мы не были удивлены тем, что к нам подослали этих девушек. Это старый прием», – сказал Дудамель.

Победа Венесуэлы, которая досрочно лишилась шансов попасть на ЧМ-2018, не позволила Парагваю попасть на турнир.