В отель к игрокам сборной Венесуэлы подослали проституток перед матчем с Парагваем. Они не повелись
Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель заявил, что перед матчем квалификации ЧМ-2018 против Парагвая (1:0) к его игрокам в отель подослали проституток.
«Прошлой ночью наш отель посетило несколько неизвестных девушек. Они пытались наладить контакт с игроками сборной Венесуэлы.
Но мои футболисты не повелись на эти действия. Они настоящие профессионалы, устояли перед соблазном.
Мы не были удивлены тем, что к нам подослали этих девушек. Это старый прием», – сказал Дудамель.
Победа Венесуэлы, которая досрочно лишилась шансов попасть на ЧМ-2018, не позволила Парагваю попасть на турнир.
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