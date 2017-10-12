«Миннесота» продлила контракт с Уиггинсом на 5 лет и 148 млн долларов
Форвард Эндрю Уиггинс подписал новое соглашение с «Миннесотой».
Подробности сделки не раскрываются. Как сообщает твиттер NBA Central, контракт рассчитан на 5 лет и 148 миллионов долларов.
В 82 матчах прошлого сезона 22-летний канадец набирал 23,6 очка, 4,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.
Молодые, которые доставляют. Как выбрать себе любимого игрока на следующее десятилетие
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.