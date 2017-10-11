Доход «Барселоны» в прошлом сезоне составил рекордные 708 млн евро
«Барселона» обнародовала финансовые показатели по итогам сезона-2016/17.
Доход каталонского клуба составил рекордные 708 миллионов евро, расходы – 677 млн, а чистая прибыль – 31 млн.
Планируется, что в следующем сезоне доход клуба составит 897 миллионов, расходы – 865 млн, а чистая прибыль – 27 млн.
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Фото: твиттер «Барселоны»
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