Доход «Барселоны» в прошлом сезоне составил рекордные 708 млн евро

обнародовала финансовые показатели по итогам сезона-2016/17.

Доход каталонского клуба составил рекордные 708 миллионов евро, расходы – 677 млн, а чистая прибыль – 31 млн.

Планируется, что в следующем сезоне доход клуба составит 897 миллионов, расходы – 865 млн, а чистая прибыль – 27 млн.

Каталония национализировала «Барселону»

Фото: твиттер «Барселоны»