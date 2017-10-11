На матче «Краснодар» – «Ахмат» в декабре впервые в РФПЛ будут введены видеоповторы
На матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Ахмат» будут опробованы видеоповторы.
Таким образом, система VAR от компании Hawk-Eye Innovations, которая была протестирована на Кубке конфедераций-2017, впервые в истории будет использоваться в РФПЛ.
10 камер по периметру поля стадиона «Краснодара» будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к помощи видео.
Ранее правление лиги решило ввести видеоповторы. Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщал, что система на одном стадионе обойдется в 1,3 миллиона евро.
Напомним, что видеоповторы используются в нескольких чемпионатах – в серии А, бундеслиге, МЛС.
Матч «Краснодар» – «Ахмат» состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало – в 17.00 по московскому времени.
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