На матче «Краснодар» – «Ахмат» в декабре впервые в РФПЛ будут введены видеоповторы

На матче 19-го тура чемпионата России – «Ахмат» будут опробованы видеоповторы.

Таким образом, система VAR от компании Hawk-Eye Innovations, которая была протестирована на Кубке конфедераций-2017, впервые в истории будет использоваться в РФПЛ.

10 камер по периметру поля стадиона будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к помощи видео.

Ранее правление лиги решило ввести видеоповторы. Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщал, что система на одном стадионе обойдется в 1,3 миллиона евро.

Напомним, что видеоповторы используются в нескольких чемпионатах – в серии А, бундеслиге, МЛС.

Матч «Краснодар» – состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало – в 17.00 по московскому времени.

Видеоповторы можно сделать идеальными. И вот как