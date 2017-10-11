Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    На матче «Краснодар» – «Ахмат» в декабре впервые в РФПЛ будут введены видеоповторы

    Теги премьер-лига Россия Ахмат Краснодар стадион Краснодар видеоповторы

    На матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Ахмат» будут опробованы видеоповторы.

    Таким образом, система VAR от компании Hawk-Eye Innovations, которая была протестирована на Кубке конфедераций-2017, впервые в истории будет использоваться в РФПЛ.

    10 камер по периметру поля стадиона «Краснодара» будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к помощи видео.

    Ранее правление лиги решило ввести видеоповторы. Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщал, что система на одном стадионе обойдется в 1,3 миллиона евро.

    Напомним, что видеоповторы используются в нескольких чемпионатах – в серии А, бундеслиге, МЛС.

    Матч «Краснодар» – «Ахмат» состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало – в 17.00 по московскому времени.

    Видеоповторы можно сделать идеальными. И вот как

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться