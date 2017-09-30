Роналду и Кокорин – лучшие на неделе в Европе, контракт Уэстбрука на 205 млн долларов и другие новости утра

1. Форвард «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2-й недели Лиги чемпионов, а нападающий «Зенита» Александр Кокорин – Лиги Европы. Саша еще и в символической сборной с парой других парней из РФПЛ.

2. Форвард «Айлендерс» Николай Кулемин забил в выставочном матче против «Баффало» (3:1), поставив точку в матче. А вот «Флориде» для победы над «Монреалем» (1:3) оказалось недостаточно гола Евгения Дадонова. Все результаты дня.

3. Расселл Уэстбрук подпишет контракт с «Оклахома-Сити» на 5 лет и 205 миллионов долларов. MVP лиги станет обладателем самого крупного гарантированного контракта в истории НБА.

4. В очередной игровой день в КХЛ прошли три матча: «Йокерит» продлил победную серию до 8 игр, «Амур» прервал 9-матчевую серию поражений, а «Торпедо» не пропускает в трех матчах подряд.

5. Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в ДТП в Амстердаме, сломал ребро и пропустит около месяца.

6. На женском чемпионате Европы по волейболу Россия уступила Турции и не смогла защитить титул.

7. «Краснодар» проиграл 3-й матч подряд. Теперь в Туле. Игорь Шалимов считает, что «игрокам среднего уровня мастерства» трудно лидировать в лиге.

8. WADA провело полный аудит РУСАДА. За рифмой скрывается один из важных пунктов восстановления статуса РУСАДА.

9. У «Арсенала» рекордные доходы за год – почти 423 миллиона фунтов. Не поэтому ли Стэн Кронке хочет выкупить у россиянина Алишера Усманова 30,04% акций лондонского клуба? Американцу стало мало своих 67,05%.

10. Южная Корея опросила жителей страны о зимней Олимпиаде-2018. Играми интересуются – нет, не 146% - лишь 39% человек.

11. Кубинец Луис Ортис провалил допинг-тест перед боем с чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером. А Рой Джонс прилетел в Грозный на чемпионат России по боксу.

Грусть дня. На 82-м году жизни скончалась двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова. В 46 лет не стало экс-защитника «Локомотива» Алексея Арифуллина.

Факт дня. Израильтянин Села снялся с турнира в Шэнчжэне из-за религии. Его четвертьфинал не успел закончиться до наступления иудейского праздника Йом-Киппур, в который нельзя работать.

Цитата дня. «Я не приду на интервью к Дудю. Он разговаривает с героями в ощущении приговора» – Тина Канделаки непреклонна. Хотя упрашивает даже Иван Ургант: «Тина, забудь обиды и дай Дудю интервью».

Еще одна цитата дня. «В случае независимости от Испании каталонские клубы смогут играть в Италии, Франции или Англии». Министр спорта Каталонии предлагает пофантазировать о «Барселоне» в АПЛ.