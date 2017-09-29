Отличные победы «Зенита» и «Локо» в Лиге Европы, Анчелотти и Захаркин уволены и другие новости утра

1. «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» (3:1) благодаря новому дублю Кокорина, который по голам в Лиге Европы уже обошел Аршавина.

2. «Локомотив» разгромил чешский «Злин» (3:0), а Мануэл Фернандеш оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы – всего за 17 минут. Остальные результаты Лиги Европы (включая победу «Арсенала» над БАТЭ – 4:2).

3. Карло Анчелотти уволен из «Баварии». Руководство говорит, что он «отвернул от себя 5 основных игроков». Инсайдеры утверждают, что перед матчем с «ПСЖ» он вообще не разговаривал с командой.

4. В КХЛ – день отставок. Игорь Захаркин уходит из «Югры» – официальная отставка ожидается сегодня. А Озолиньш уже уволен из рижского «Динамо» после 12 поражений подряд.

5. Жозеп Бартомеу не лишится президентского кресла в «Барселоне». Главный футбольный оппозиционер Каталонии Бенедито не собрал подписи для вотума недоверия.

6. В НБА грядет реформа лотереи драфта: она направлена против сознательных сливов сезонов.

7. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Григория Родченкова. Допинговый скандал не утих.

8. Сергей Прядкин ждет реформы Кубка России – в частности, есть предложение давать победителю место в Лиге чемпионов.

9. В КХЛ было всего 2 матча: «Магнитка» по буллитам одолела «Нефтехимик», «Салават Юлаев» в овертайме победил «Ладу».

10. Мартен Фуркад скоро выпустит автобиографию. Это стало модно.

11. Ну и однозначно лучшая новость дня: Депутат предложил защитить крышу «Крестовского» от бакланов с помощью соколов-сапсанов.

Цитата дня. Массимо Каррера: «Сравнением с физруком можно гордиться. Учитель – достойная профессия»