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    Доходы «Арсенала» за год составили рекордные 423 млн фунтов. Прибыль до уплаты налогов – 44,6 млн

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал бизнес телевидение Стэн Кронке

    «Арсенал» объявил об итогах очередного финансового года, завершившегося 31 мая.

    Доходы клуба по сравнению с прошлом годом увеличились более чем на 70 миллионов фунтов – с 350,6 млн до 422,8 млн.

    Таким образом, впервые в истории клуба годовой доход превысил отметку в 400 миллионов фунтов.

    Прибыль (до уплаты налогов) по сравнению с прошлым годом также увеличилась с 2,9 миллионов фунтов до 44,6 миллиона.

    58 миллионов фунтов «Арсенал» заработал по улучшенному контракту за ТВ-права, который начал действовать в АПЛ с прошлого сезона, а также от распределяемых УЕФА доходов за выступление в Лиге чемпионов.

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