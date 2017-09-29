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    «Йокерит» продлил победную серию до 8 матчей

    Теги Йокерит КХЛ

    «Йокерит» на домашнем льду обыграл «Спартак» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Финская команда одержала восьмую победу подряд. В этом сезоне «Йокерит» провел 12 игр и потерпел всего два поражения – от СКА (0:2) и московского «Динамо» (1:2 Б).

    На данный момент команда тренера Юкки Ялонена расположилась на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 29 очков.

    1 октября «Йокерит» примет «Северсталь».

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