«Йокерит» продлил победную серию до 8 матчей

«Йокерит» на домашнем льду обыграл «Спартак» (5:1) в матче регулярного чемпионата .

Финская команда одержала восьмую победу подряд. В этом сезоне провел 12 игр и потерпел всего два поражения – от СКА (0:2) и московского «Динамо» (1:2 Б).

На данный момент команда тренера Юкки Ялонена расположилась на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 29 очков.

1 октября «Йокерит» примет «Северсталь».