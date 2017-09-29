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    Агуэро сломал ребро в ДТП

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро травмы происшествия фото

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в результате дорожной аварии в Амстердаме получил перелом ребра.

    29-летний игрок сборной Аргентины попал в ДТП, направляясь с концерта на такси в аэропорт, когда водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.

    Агуэро мог получить более серьезные травмы, если бы не был пристегнут ремнем безопасности.

    Ожидается, что нападающий вернется в строй через два месяца.

    Во вторник в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:0) Агуэро не реализовал пенальти.

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