Кокорин признан лучшим игроком 2-й недели в Лиге Европы
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин назван лучшим футболистом 2-й игровой недели Лиги Европы.
Российский форвард, оформивший дубль в матче против «Реал Сосьедада» (3:1), в голосовании на официальном сайте УЕФА набрал 39% голосов.
Кокорин опередил Константин Будеску («Стяуа»», 24%), Мануэла Фернандеша («Локомотив», 13%) и Марко Ливаю (АЕК, 10%).
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