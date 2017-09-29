Кокорин признан лучшим игроком 2-й недели в Лиге Европы

Нападающий Александр Кокорин назван лучшим футболистом 2-й игровой недели .

Российский форвард, оформивший дубль в матче против (3:1), в голосовании на официальном сайте УЕФА набрал 39% голосов.

Кокорин опередил Константин Будеску («Стяуа»», 24%), Мануэла Фернандеша ( , 13%) и Марко Ливаю (АЕК, 10%).

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