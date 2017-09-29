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    Кокорин признан лучшим игроком 2-й недели в Лиге Европы

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА Стяуа рейтинги болельщики АЕК Александр Кокорин Мануэл Фернандеш Марко Ливая Константин Будеску

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин назван лучшим футболистом 2-й игровой недели Лиги Европы.

    Российский форвард, оформивший дубль в матче против «Реал Сосьедада» (3:1), в голосовании на официальном сайте УЕФА набрал 39% голосов.

    Кокорин опередил Константин Будеску («Стяуа»», 24%), Мануэла Фернандеша («Локомотив», 13%) и Марко Ливаю (АЕК, 10%).

    «Зенит» владел мячом 32% времени. И грохнул главного конкурента

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