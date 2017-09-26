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    Sports.ru

    Кокорин снова в сборной, 15-я победа СКА, Энтони в «Оклахома-Сити» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Кокорин и еще 6 игроков «Зенита» вызваны в сборную России. Еще в списке, например, Заболотный и Рауш.

    2. СКА победил в 15-м матче подряд - команду Знарка не остановить. ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» тоже выиграли – остальные результаты дня тут.

    3. «Рубин» уступил «Ахмату» (0:1), «Амкар» внезапно разгромил СКА (3:0). 11-й тур РФПЛ завершен.

    4. «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» (2:0) и поднялся на 7-е место в АПЛ. А Бэрри побил рекорд самого Гиггза!

    5. Сборная России на женском чемпионате Европы по волейболу вышла в 1/4 финала с первого места в группе.

    6. Логинову не стали делать МРТ. По словам Касперовича, «ничего страшного у него нет».

    7. Президент «Ювентуса» Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации с билетами. Но клуб подаст апелляцию.

    8. «Нью-Йорк» обменял Энтони в «Оклахома-Сити». Мощный трейд.

    9. Джордан, Дюрэнт, Попович и Керр высказались против Трампа. Президент США объединяет людей.

    10. «Краснодар» объяснил, почему «Зениту» была выделена лишь тысяча билетов. У питерских фанатов своя версия.

    11. Касаткина, Веснина, Макарова вышли во второй круг турнира WTA в Ухане. А Павлюченкова выбыла.

    12. Павел Бучневич сделал две голевые передачи, и его «Рейнджерс» одолели «Филадельфию» в выставочном матче НХЛ. Все результаты дня

    Цитата дня. Александр Шлеменко: «Сталину страна досталась в удручающем состоянии, и он превратил ее в сверхдержаву»

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