Израильтянин Села снялся с турнира в Шэнчжэне по религиозным причинам
Израильский теннисист Дуди Села не доиграл четвертьфинал турнира в Шэнчжэне против Александра Долгополова по религиозным соображениям.
32-летний спортсмен снялся при счете 3:6, 6:4, 0:1.
Сегодня отмечается иудейский праздник Йом-Киппур, и Села не мог играть, начиная с определенного времени.
Теннисист просил организаторов поставить его матч первым запуском, но встреча состоялась вторым запуском и растянулась на три сета.
В итоге Села не успел доиграть до начала праздника, во время которого запрещена любая работа.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.