Израильтянин Села снялся с турнира в Шэнчжэне по религиозным причинам

Израильский теннисист Дуди Села не доиграл четвертьфинал турнира в Шэнчжэне против по религиозным соображениям.

32-летний спортсмен снялся при счете 3:6, 6:4, 0:1.

Сегодня отмечается иудейский праздник Йом-Киппур, и Села не мог играть, начиная с определенного времени.

Теннисист просил организаторов поставить его матч первым запуском, но встреча состоялась вторым запуском и растянулась на три сета.

В итоге Села не успел доиграть до начала праздника, во время которого запрещена любая работа.