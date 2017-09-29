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    Израильтянин Села снялся с турнира в Шэнчжэне по религиозным причинам

    Теги ATP Дуди Села Александр Долгополов ATP Shenzhen Open

    Израильский теннисист Дуди Села не доиграл четвертьфинал турнира в Шэнчжэне против Александра Долгополова по религиозным соображениям.

    32-летний спортсмен снялся при счете 3:6, 6:4, 0:1.

    Сегодня отмечается иудейский праздник Йом-Киппур, и Села не мог играть, начиная с определенного времени.

    Теннисист просил организаторов поставить его матч первым запуском, но встреча состоялась вторым запуском и растянулась на три сета.

    В итоге Села не успел доиграть до начала праздника, во время которого запрещена любая работа.

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