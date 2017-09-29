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    Министр спорта Каталонии: «В случае независимости от Испании каталонские клубы смогут играть в Италии, Франции или Англии»

    Теги Барселона Эспаньол примера Испания УЕФА Жирона политика

    Министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас заявил, что местные клубы смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции после обретения регионом независимости.

    «В случае независимости от Испании каталонские клубы – «Барселона», «Жирона» и «Эспаньол» – смогут выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление. Это может быть Франция, Италия или АПЛ.

    В Испании есть клубы из других стран, который играют в местных чемпионатах. Например, команды из Андорры в футболе и баскетболе.

    «Монако» играет в лиге 1, валлийские клубы выступают в АПЛ. Не думаю, что УЕФА будет этому противиться», – сказал чиновник.

    «Барселона» и «Реал» скоро будут играть в разных лигах?

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