Министр спорта Каталонии: «В случае независимости от Испании каталонские клубы смогут играть в Италии, Франции или Англии»

Министр спорта Каталонии Жерар Фигуерас заявил, что местные клубы смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции после обретения регионом независимости.

«В случае независимости от Испании каталонские клубы – , «Жирона» и «Эспаньол» – смогут выбрать чемпионат, в котором продолжат свое выступление. Это может быть Франция, Италия или АПЛ.

В Испании есть клубы из других стран, который играют в местных чемпионатах. Например, команды из Андорры в футболе и баскетболе.

«Монако» играет в лиге 1, валлийские клубы выступают в АПЛ. Не думаю, что УЕФА будет этому противиться», – сказал чиновник.

«Барселона» и «Реал» скоро будут играть в разных лигах?