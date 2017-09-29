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    Рой Джонс прилетел в Грозный. Он посетит матчи чемпионата России по боксу

    Теги Рой Джонс-младший чемпионат России Ахмат

    Легендарный американский боксер Рой Джонс прибыл сегодня в Чеченскую Республику.

    Спортсмена, в 2016 году получившего гражданство РФ, в аэропорту Грозного встретили представители бойцовского клуба «Ахмат».

    Рой Джонс будет присутствовать на чемпионате России по боксу, который пройдет с 30 сентября по 8 октября в Чеченской Республике. 

    Напомним, Джонс также присутствовал на бойцовском вечере ММА WFCA 42 в Москве, где в со-главном бою вечера победу над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом одержал Александр Емельяненко.

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