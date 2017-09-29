Рой Джонс прилетел в Грозный. Он посетит матчи чемпионата России по боксу

Легендарный американский боксер прибыл сегодня в Чеченскую Республику.

Спортсмена, в 2016 году получившего гражданство РФ, в аэропорту Грозного встретили представители бойцовского клуба «Ахмат».

будет присутствовать на чемпионате России по боксу, который пройдет с 30 сентября по 8 октября в Чеченской Республике.

Напомним, Джонс также присутствовал на бойцовском вечере ММА WFCA 42 в Москве, где в со-главном бою вечера победу над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом одержал Александр Емельяненко.

«Спасибо за доверие, Рамзан Ахматович. Я не подведу». Александр Емельяненко вернулся

«Я приехал домой. Привет!» Рой Джонс получил российский паспорт