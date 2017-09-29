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    Sports.ru

    «Краснодар» проиграл 3-й матч подряд

    Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Арсенал Тула Краснодар Лука Джорджевич

    В матче 12-го тура премьер-лиги «Арсенал» в Туле победил «Краснодар» (1:0).

    Таким образом, команда Игоря Шалимова проиграла в третий раз подряд.

    До этого было домашнее поражение от «Зенита» (0:2) и вылет из 1/16 Кубка России от «Томи» (1:2).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Арсенал Тула – Краснодар 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    29 сентября, 19.30, «Арсенал»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 16 Джорджевич.
    Арсенал ТулаГабулов, Хагуш (Денисов, 88), Сунзу, Беляев, Александров, Горбатенко, Боурчану, Комбаров, Кангва, Ткачев, Джорджевич (Расич, 78).
    КраснодарСиницын, Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе, Классон, Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.
    Предупреждения:
    Горбатенко (44), Боурчану (45), Мартынович (90).
    Удаление:
    Каборе (56).

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