«Краснодар» проиграл 3-й матч подряд
В матче 12-го тура премьер-лиги «Арсенал» в Туле победил «Краснодар» (1:0).
Таким образом, команда Игоря Шалимова проиграла в третий раз подряд.
До этого было домашнее поражение от «Зенита» (0:2) и вылет из 1/16 Кубка России от «Томи» (1:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.30, «Арсенал»
- Гол:
- 1:0 – 16 Джорджевич.
-
Арсенал Тула –
Габулов, Хагуш (Денисов, 88), Сунзу, Беляев, Александров, Горбатенко, Боурчану, Комбаров, Кангва, Ткачев, Джорджевич (Расич, 78).
-
Краснодар –
Синицын, Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе, Классон, Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.
- Предупреждения:
- Горбатенко (44), Боурчану (45), Мартынович (90).
- Удаление:
- Каборе (56).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.