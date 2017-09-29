«Краснодар» проиграл 3-й матч подряд

В матче 12-го тура премьер-лиги в Туле победил «Краснодар» (1:0).

Таким образом, команда проиграла в третий раз подряд.

До этого было домашнее поражение от «Зенита» (0:2) и вылет из 1/16 Кубка России от «Томи» (1:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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