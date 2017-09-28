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    ЦСКА проиграл, Акинфеев пропустил, СКА победил в 16-м матче подряд и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в Москве – 4:1. Все пошло не так уже на 4-й минуте матча.

    2. Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подряд. Антирекордная серия, увы, продолжается.

    3. «ПСЖ» разобрался с «Баварией» (3:0), а «Челси» дожал в Мадриде «Атлетико» (2:1). Остальные результаты дня – тут.

    4. СКА продлил победную серию и за 16 матчей создал отрыв в 40 очков от последнего места на Западе. Остальные итоги дня в КХЛ.

    5. УЕФА открыл новое дело в отношении «Спартака». Баннер про мафию не остался незамеченным.

    6. Защитник «Ак Барса» Захарчук дисквалифицирован на 8 (!) матчей. Все по делу – его удар в голову получился грязным.

    7. Макарова обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Ухане.

    8. Джеймс назвал сторонников Трампа «необразованными». Но сам допустил несколько ошибок в четырех предложениях.

    9. Аронян выиграл Кубок мира по шахматам. Он победил китайца Лижэня на тай-брейке.

    10. Бывшего президента РФБ Аникееву могут приговорить к шести годам колонии. За хищение 42,8 млн рублей.

    11. Александр Емельяненко нокаутировал Дос Сантоса в первом раунде. Первый бой после выхода из тюрьмы.

    Цитата дня. «Моя любимая команда «Спартак» показала мужественную игру с «Ливерпулем». Министр иностранных дел Сергей Лавров о футболе.

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