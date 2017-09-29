Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на вопрос, придет ли она на интервью в программу главного редактора Sports.ru на YouTube.

«Буду ли я в программе у ? Отвечу честно – не буду. Не потому что я предвзята к Юрию, я смотрю все выпуски программы Дудя. Мне нравилась программа «Культ Тура».

У Юрия большой потенциал, но я не приду к нему на программу, потому что у нас, как у интервьюеров, разный подход к героям.

Юра разговаривает с героями в ощущении приговора. Я всегда пыталась разговаривать с людьми так, чтобы в конце программы у меня полностью изменилось мнение о человеке.

Поэтому наш разговор в жанре интервью будет бессмысленен и поэтому считаю, что приходить к Дудю мне не нужно», – сказала Канделаки.

«Матч ТВ», у вас воруют, а вам все равно