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    Лишь 39% жителей Южной Кореи интересуются Играми-2018 в Пхенчхане

    Теги болельщики Пхенчхан-2018

    Южная Корея провела опрос среди жителей страны по поводу предстоящей зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в Пхенчхане.

    66,6% опрошенных считают, что Игры будут успешными. При этом только 39% сообщили, что заинтересованы в соревнованиях.

    О намерении купить билеты на Олимпиаду заявили только 38% респондентов.

    Самой популярной дисциплиной среди жителей Южной Кореи стал шорт-трек. На него собираются пойти 32% опрошенных. На конькобежный спорт – 16,7%, на фигурное катание – 15,2%.

    Только 7% сообщили, что совершенно точно будут присутствовать на соревнованиях.

    Олимпиада-2018 – в Северной Корее. Серьезно?

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