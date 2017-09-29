Лишь 39% жителей Южной Кореи интересуются Играми-2018 в Пхенчхане

Южная Корея провела опрос среди жителей страны по поводу предстоящей зимней Олимпиады-2018, которая пройдет в .

66,6% опрошенных считают, что Игры будут успешными. При этом только 39% сообщили, что заинтересованы в соревнованиях.

О намерении купить билеты на Олимпиаду заявили только 38% респондентов.

Самой популярной дисциплиной среди жителей Южной Кореи стал шорт-трек. На него собираются пойти 32% опрошенных. На конькобежный спорт – 16,7%, на фигурное катание – 15,2%.

Только 7% сообщили, что совершенно точно будут присутствовать на соревнованиях.

Олимпиада-2018 – в Северной Корее. Серьезно?