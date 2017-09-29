Игорь Шалимов: «Идти в лидерах – серьезная проблема для игроков среднего уровня мастерства»

Главный тренер Игорь Шалимов высказался о матче 12-го тура чемпионата России с тульским (0:1).

- Не день ?

– Это зависит только от нас, от подготовки к игре. А потом получается, что день не наш, поскольку сегодня мы это заслужили.

- Показалось, что соперник превзошел вас в желании победить.

– Можно так сказать. Я не знаю, как это назвать: настрой, желание, злость. Но в этом нас соперник превзошел.

Мы больше хотели закончить этот период, больше думали о том, что будет после игры. У них тоже команда сидела на чемоданах.

Просто мы сыграли таким образом, что дали им возможность выходить в контратаки, поломали свою игру. Дали «Арсеналу» те возможности, на которых почти все команды играют против нас.

- Пойдет ли пауза в чемпионате на пользу команде.

– Ну что тут сказать. Наверное, пойдет на пользу. У нас выдалась неудачная серия, три поражения. Мы бездарно окончили этот отрезок, хотя у нас был период с тремя победами подряд, когда все, казалось, хорошо.

Будем думать, что делать. Это серьезная проблема. Идти в лидерах – серьезная проблема для игроков среднего уровня мастерства.

А средний уровень мастерства получается тогда, когда недостаточно хорошо готовятся к матчам, – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч! Наш футбол».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.