«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем», Квята отстранили от «Формулы-1» и другие новости утра

1. «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Но есть и плохая новость: у Артема Реброва подозрение на кресты, Леонид Федун говорит, что «кто-то наколдовал».

2. «Реал» разобрался с дортмундской «Боруссией» (3:1, Роналду оформил дубль) – остальные результаты дня смотрите здесь.

3. Даниил Квят отстранен от гонок в «Формуле-1» – пока на несколько гонок. Что же дальше?

4. Чеченские студенты пожаловались на то, что их под угрозой отчисления заставили сходить на матч «Ахмата». Клуб и Рамзан Кадыров это опровергли.

5. «Магнитка» проиграла «Ак Барсу» (1:2), «Трактор» одолел «Салават Юлаев» (3:2). Остальные итоги дня в КХЛ.

6. Число антидопинговых агентств, выступающих за отстранение России от Пхенчхана-2018, достигло 38. Печально.

7. Диего Коста официально вернулся в «Атлетико». Контракт подписан.

8. Дарья Касаткина разгромила Симону Халеп (6:2, 6:1), это ее вторая победа над теннисисткой из Топ-5.

9. «Спартак» U-19 обыграл «Ливерпуль» Стивена Джеррарда (2:1) в Юношеской лиге УЕФА. Достойно!

10. Жозе Моуринью приехал в Москву очень добрым. Он сказал, что нынешний ЦСКА – сильнейший, с которым он играл; а еще отметил, что «Москва с каждым годом становится лучше».

11. Дуэйн Уэйд склоняется к переходу в «Кливленд Кавальерс». Очень хочет снова играть с ЛеБроном.

12. Макдэвид возглавил рейтинг игроков НХЛ от TSN, Малкин – 6-й, Овечкин – 22-й.

Цитата дня. Евгений Плющенко: «Катание Саханович на порядок мощнее, чем у Медведевой»