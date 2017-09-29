Иван Ургант: «Тина, забудь обиды и дай Дудю интервью»
Гостем сегодняшней программа «Вечерний Ургант» на Первом канале стал главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.
Телеведущий Иван Ургант спросил Дудя о том, почему он не берет интервью у женщин.
– Есть две дамы, которых мне бы очень хотелось прямо сейчас. С одной дамой там другие проблемы, ведутся переговоры.
А одна дама... Я даже не знаю, как к ней обратиться, кроме как через Первый канал.
– Давай я. Тина (Канделаки), забудь обиды и дай ему интервью. Тина, дай ему интервью! Ну что мы занимаемся какой-то... – сказал Ургант.
Юрий Дудь затем пояснил, что хотел бы взять интервью у рок-певицы Земфиры.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.