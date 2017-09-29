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    Sports.ru

    Иван Ургант: «Тина, забудь обиды и дай Дудю интервью»

    Теги телевидение Sports.ru Первый канал Юрий Дудь Матч ТВ Тина Канделаки

    Гостем сегодняшней программа «Вечерний Ургант» на Первом канале стал главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.

    Телеведущий Иван Ургант спросил Дудя о том, почему он не берет интервью у женщин.

    – Есть две дамы, которых мне бы очень хотелось прямо сейчас. С одной дамой там другие проблемы, ведутся переговоры.

    А одна дама... Я даже не знаю, как к ней обратиться, кроме как через Первый канал.

    – Давай я. Тина (Канделаки), забудь обиды и дай ему интервью. Тина, дай ему интервью! Ну что мы занимаемся какой-то... – сказал Ургант.

    Юрий Дудь затем пояснил, что хотел бы взять интервью у рок-певицы Земфиры.

    «Матч ТВ», у вас воруют, а вам все равно

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