Иван Ургант: «Тина, забудь обиды и дай Дудю интервью»

Гостем сегодняшней программа «Вечерний Ургант» на Первом канале стал главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.

Телеведущий Иван Ургант спросил Дудя о том, почему он не берет интервью у женщин.

– Есть две дамы, которых мне бы очень хотелось прямо сейчас. С одной дамой там другие проблемы, ведутся переговоры.

А одна дама... Я даже не знаю, как к ней обратиться, кроме как через Первый канал.

– Давай я. Тина (Канделаки), забудь обиды и дай ему интервью. Тина, дай ему интервью! Ну что мы занимаемся какой-то... – сказал Ургант.

затем пояснил, что хотел бы взять интервью у рок-певицы Земфиры.

«Матч ТВ», у вас воруют, а вам все равно