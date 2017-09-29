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    Скончалась двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова

    Теги Алексей Мишин пары Олег Протопопов Людмила Белоусова

    Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года.

    «Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке.

    Приношу соболезнования Олегу Протопопову и всем ее поклонникам, любителям фигурного катания. Я неоднократно был у них на катке в Швейцарии, гостил в их скромной квартире.

    Всю жизнь они посвятили не накоплению благ, а своему делу, которому и служили, – фигурному катанию.

    Людмила была выдающейся спортсменкой и человеком», – рассказал тренер Алексей Мишин.

    Белоусова в паре с Олегом Протопоповым выиграла Олимпийские игры в австрийском Инсбруке в 1964 и во французском Гренобле в 1968 году. Также на их счету по четыре золота чемпионатов мира и Европы.

    На льду – в 80 лет. Где катались Белоусова и Протопопов

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