Скончалась двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года.
«Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке.
Приношу соболезнования Олегу Протопопову и всем ее поклонникам, любителям фигурного катания. Я неоднократно был у них на катке в Швейцарии, гостил в их скромной квартире.
Всю жизнь они посвятили не накоплению благ, а своему делу, которому и служили, – фигурному катанию.
Людмила была выдающейся спортсменкой и человеком», – рассказал тренер Алексей Мишин.
Белоусова в паре с Олегом Протопоповым выиграла Олимпийские игры в австрийском Инсбруке в 1964 и во французском Гренобле в 1968 году. Также на их счету по четыре золота чемпионатов мира и Европы.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.