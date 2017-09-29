Скончалась двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию умерла в возрасте 81 года.

«Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке.

Приношу соболезнования Олегу Протопопову и всем ее поклонникам, любителям фигурного катания. Я неоднократно был у них на катке в Швейцарии, гостил в их скромной квартире.

Всю жизнь они посвятили не накоплению благ, а своему делу, которому и служили, – фигурному катанию.

Людмила была выдающейся спортсменкой и человеком», – рассказал тренер .

Белоусова в паре с Олегом Протопоповым выиграла Олимпийские игры в австрийском Инсбруке в 1964 и во французском Гренобле в 1968 году. Также на их счету по четыре золота чемпионатов мира и Европы.

На льду – в 80 лет. Где катались Белоусова и Протопопов