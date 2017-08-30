«Монако» подписал Йоветича и Бальде Кейта, жеребьевка 1/16 финала Кубка России и другие новости утра

1. КХЛ. «Магнитка» проиграла «Трактору» (1:2), зато Мозякин первым в лиге отдал 400 голевых передач. Московское «Динамо» выиграло у «Йокерита» (2:1 Б) в первом матче Евгения Артюхина. Все результаты дня – здесь.

2. «Монако» готовится к жизни без Килиана Мбаппе. Без шума и пыли подписали Стевана Йоветича и Бальде Кейта.

3. В Европе случилось сразу несколько трансферных рекордов: «Рома» отсыпала «Сампдории» гору денег за Патрика Шика, «Сельта» купила у «Боруссии» Эмре Мора. В «Челси» появился третий из братьев Азаров, тоже своего рода рекорд. А вот «Ливерпуль» рекордно рано подписал из «РБ Лейпцига» Наби Кейта, правда, тот перейдет только следующим летом.

4. А вот у клубов РФПЛ одни неудачи: Абденнур отказался от перехода в «Зенит», «Гент» не продаст ЦСКА хавбека Эсити за 6 миллионов евро, а «Наполи» – форварда Сапату, «Спартак» вроде бы согласовал с «Лиллем» трансфер вингера Эль-Гази, но Нобель в это не верит.

5. Тренерский штаб сборной России назвал состав на чемпионат Европы-2017 в Стамбуле. Удачи, парни!

6. Жеребьевка 1/16 финала Кубка России подарила нам питерское дерби «Зенита» с «Динамо» и другие увлекательные пары.

7. НХЛ. Алекс Овечкин начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря «Вашингтона». «Торонто» за рекордные для Северной Америки деньги продал права на название арены.

8. Анжелик Кербер стала первой за 12 лет чемпионкой US Open, проигравшей в 1-м круге. Она уступила 19-летней японке Наоми Осаке и теперь выпадет из Топ-10.

9. Гол Марио Манджукича в финале Лиги чемпионов признан лучшим в сезоне-2016/17. Посмотрите на этот шедевр еще раз!

10. НБА. Баскетбольный люд помогает пострадавшим от урагана «Харви». Владелец «Хьюстона» пожертвовал 10 миллионов долларов, а игроки «Вашингтона» собрали 250 тысяч.

11. Бой Мэйвезер – МакГрегор может не побить рекорд платных трансляций в прямом эфире (PPV). А все из-за нелегальных стримов, которые посмотрели около 3 миллионов человек. Зато есть рекорд в российском Интернете: на сайте «Первого канала» бой посмотрели 3,6 миллиона раз.

12. Юлия Липницкая только вчера завершила спортивную карьеру, а сегодня ее уже зовут на работу «Бургер Кинг» и телеканал Челябинской области.

Цитата дня. «Нет оснований думать, что российские атлеты окажутся за бортом Олимпийских игр в Пхенчхане-2018». Министр спорта обнадеживает.

Еще одна цитата дня. «За блестящим платьем с кристаллами «Сваровски» скрывается девочка с сильным характером, и она никуда не денется». Мария Шарапова хоть и потеряла за год 100 миллионов долларов, но сдаваться не собирается.

Факт дня. Президент «Лиона» высмеял действия «ПСЖ» на трансферном рынке, ретвитнув видео с ублажающим себя кенгуру. И отнекиваться от этого дела Жан-Мишель Олас не стал.