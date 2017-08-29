Липницкая завершила карьеру, Шарапова обыграла вторую ракетку мира в 1-м круге US Open, Зарипов сможет играть в НХЛ и другие новости утра

1. Фигуристка Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. В этом году олимпийской чемпионке пришлось лечиться от анорексии.

2. В КХЛ «Салават» проиграл «Куньлуню» (1:2), «Авангард» победил «Спартак» (4:2), а «Ак Барс» – «Амур» (2:1). При этом хабаровская команда забила броском из своей зоны.

3. Данису Зарипову разрешили играть в НХЛ. Ранее ИИХФ дисквалифицировала нападающего за допинг.

4. Дортмундская «Боруссия» купила Андрея Ярмоленко у киевского «Динамо». Сумма трансфера оценивается в 25-30 миллионов евро.

5. Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге US Open обыграла вторую ракетка мира румынку Симону Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Она победила в матче с теннисисткой Топ-5 впервые с октября 2015 года. Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Винус Уильямс, Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова также вышли во второй круг.

6. Среди игравших вчера российских мужчин первый круг US Open смог преодолеть только Евгений Донской. Его соперник, австриец Андреас Хайдер-Маурер, отказался от продолжения матча, проигрывая со счетом 5:7, 1:5. Дмитрий Турсунов, Карен Хачанов и Даниил Медведев покинули турнир.

7. Евгений Артюхин перешел в московское «Динамо». Контракт рассчитан до окончания сезона.

8. «Порту» отказался продать Браими «Спартаку» за 25-30 млн евро. Московский клуб интересуется Лестьенном. Кроме того, «Спартак» приостановил переговоры по Эвертону Фелипе и отказался от Подберезкина.

9. «Краснодар» требует за Смолова 16 миллионов евро. «Зенит» предлагает 10 миллионов с бонусами. Клубы не могут сойтись в цене. А защитник «Валенсии» Абденнур не хочет переходить в «Зенит».

10. Мужская сборная России победила испанцев (25:19, 25:13, 25:23) на чемпионате Европы по волейболу и сыграет в четвертьфинале. Женская команда взяла верх над японками (25:18, 17:25, 25:22, 25:22) в финале Универсиады.

11. Евгений Гинер жестко высказался о руководителе департамента судейства Андрее Будогосском: «Нужен другой человек». Будогосский в ответ заявил, что не даст себя сломать.

12. Артем Дзюба почти наверняка покинет «Зенит». «Локомотив» договорился с игроком, «Динамо» также проявляет интерес к форварду. А еще Дзюбу предлагали «Фенербахче».

13. «Челси» согласовал с «Арсеналом» сумму трансфера Окслейд-Чемберлена. Она может составить 35 миллионов фунтов. Сам футболист предпочел бы перейти в «Ливерпуль».

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Министр спорта Колобков: «Не исключаю, что Липницкая начнет карьеру чиновника – мы всегда ее ждем». Юлии в июне исполнилось 19 лет.