Соперники российских клубов в Лиге Европы, Дембеле в «Барселоне» и другие новости утра

1. В Лиге Европы прошла жеребьевка группового этапа: «Зенит» сыграет с «Реал Сосьедадом», «Русенборгом» и «Вардаром», а «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином». Там же Поля Погба назвали лучшим игроком турнира в сезоне-2016/17.

2. «Барселона» приобрела Усмана Дембеле у «Боруссии» за 105 миллионов евро и бонусы. Больше всех этому рад «Ренн» – клуб получит бонус более 26 миллионов.

3. В КХЛ СКА победил «Йокерит» (2:0), ЦСКА разгромил московское «Динамо» (6:1), Сергей Мозякин первым набрал 600 очков в лиге, а в Петербурге начали отмечать голы выстрелом из пушки.

4. В Нью-Йорке прошла жеребьевка US Open. Мария Шарапова в 1-м круге сыграет со второй ракеткой мира Симоной Халеп, а Рафаэль Надаль и Роджер Федерер попали в одну половину сетки.

5. «Халл» Слуцкого разгромил «Болтон» (4:0) в очередном туре чемпиошипа, прервав неприятную серию из трех поражений.

6. Подберезкин переходит в «Спартак». ЦСКА близок к покупке хавбека Пресиадо из Эквадора. Караваев вернется в Россию, видимо, в «Локомотив». Абденнур будет зарабатывать в «Зените» 2,2 миллиона евро в год.

7. Новости сборных. Аргентина 10 ноября приедет в «Лужники» играть с Россией. 35-летний Давид Вилья вызван в сборную Испании впервые за три года. Наингголан может завершить выступление за сборную Бельгии. А вот новичок «Зенита» Ригони впервые вызван в сборную Аргентины.

8. Опубликован новый фрагмент спарринга МакГрегора и Пола Малиньяджи. Конор был весьма неплох.

9. В шестой соревновательный день XXIX летней Универсиады россияне завоевали два золота – в синхронных прыжках с трамплина и в плавании (100 м, баттерфляй).

Цитата дня. «Родман был на шоу с 8 проститутками, курил марихуану и пил до 4 утра, а в полдень сыграл потрясающе» – один актер о звезде «Чикаго».

Еще одна цитата дня. «Вы должны уважать футболистов-геев» – Поль Погба о дискриминации.