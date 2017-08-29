Мария Шарапова: «За блестящим платьем с кристаллами «Сваровски» скрывается девочка с сильным характером, и она никуда не денется»

Россиянка Мария Шарапова, в первом круге US Open обыгравшая вторую ракетку мира румынку Симону Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3, прокомментировала победу.

«Когда стали известны результаты жеребьевки, я знала, насколько сложным будет матч. Я понимала, что этот матч привлекает к себе очень большое внимание. Перед турниром я мало играла, и почти казалось, что я не имею права выиграть этот матч. Но каким-то образом мне удалось. Этим я горжусь больше всего.

Я была рада. Мне с нетерпением хотелось сыграть. Как только я узнала, что встречусь с Симоной – мне в этот момент делали маникюр, – я достала телефон, нашла на YouTube видео наших матчей и начала их изучать. У меня был план на игру. Но одно дело знать, что ты хочешь сделать, и другое – на самом деле сделать. В последние недели я играла, наверное, меньше всех в сетке турнира.

Мне удалось выйти и отлично сыграть, обыграть вторую ракетку мира в первом круге US Open. Я уже давно не одерживала таких побед, так что момент получился эмоциональным.

Я помню, что 12 августа было не очень веселым днем: в Цинциннати мне сделали МРТ, я говорила с врачом, потом летела в Нью-Йорк, консультировалась с другим специалистом и думала, что могу пропустить US Open. Вспоминая все это, я удивляюсь, что сегодня смогла показать такую отличную игру – в преддверии турнира у меня такой игры не было.

За этим блестящим платьем с кристаллами «Сваровски» скрывается девочка с сильным характером, и она никуда не денется. Сейчас я немного порадуюсь победе, но потом мне нужно двигаться дальше. Конечно, нужно ценить это ощущение. Это очень важно. Я не могу воспринимать его как данность. Не могу воспринимать этот уровень как данность. Не могу воспринимать эти эмоции как данность».