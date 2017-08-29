Около 3 млн человек смотрели нелегальные трансляции боя Мэйвезер – МакГрегор
Бой Мэйвезер – МакГрегор может не побить рекорд платных трансляций в прямом эфире (PPV) из-за нелегальных стримов.
Организаторы боя не раз заявляли, что это событие может превзойти PPV-рекорд боя между Мэйвезером и Мэнни Пакьяо, который состоялся в 2015 году. Тот поединок собрал 4,6 миллиона PPV.
Однако через примерно 240 бесплатных стримов бой Мэйвезер – МакГрегор посмотрело около 3 миллионов человек.
Сколько именно PPV было продано, станет известно не ранее конца этой недели.
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