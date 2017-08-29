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    Кубок России. 1/16 финала. Жеребьевка. «Зенит» сыграет с питерским «Динамо», «Спартак» встретится с «Кубанью»

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    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу вступают клубы премьер-лиги, которые проведут матчи на выезде.

    Динамо Санкт-Петербург – Зенит

    Арарат Москва – СКА Хабаровск

    Олимпиец – Уфа

    Шинник – Урал

    Авангард – ЦСКА

    Тамбов – Арсенал Тула

    Волгарь – Ростов

    Факел – Амкар

    Кубань – Спартак

    Спартак Нальчик – Динамо Москва

    Крылья Советов – Локомотив

    Оренбург – Рубин

    Томь – Краснодар

    Тюмень – Тосно

    Енисей – Ахмат

    Луч-Энергия – Анжи

    Матчи пройдут 20-21 сентября.

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