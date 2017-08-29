Кубок России. 1/16 финала. Жеребьевка. «Зенит» сыграет с питерским «Динамо», «Спартак» встретится с «Кубанью»

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу вступают клубы премьер-лиги, которые проведут матчи на выезде.

Динамо Санкт-Петербург – Зенит

Арарат Москва – СКА Хабаровск

Олимпиец – Уфа

Шинник – Урал

Авангард – ЦСКА

Тамбов – Арсенал Тула

Волгарь – Ростов

Факел – Амкар

Кубань – Спартак

Спартак Нальчик – Динамо Москва

Крылья Советов – Локомотив

Оренбург – Рубин

Томь – Краснодар

Тюмень – Тосно

Енисей – Ахмат

Луч-Энергия – Анжи

Матчи пройдут 20-21 сентября.