Кубок России. 1/16 финала. Жеребьевка. «Зенит» сыграет с питерским «Динамо», «Спартак» встретится с «Кубанью»
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. На этой стадии в борьбу вступают клубы премьер-лиги, которые проведут матчи на выезде.
Динамо Санкт-Петербург – Зенит
Арарат Москва – СКА Хабаровск
Олимпиец – Уфа
Шинник – Урал
Авангард – ЦСКА
Тамбов – Арсенал Тула
Волгарь – Ростов
Факел – Амкар
Кубань – Спартак
Спартак Нальчик – Динамо Москва
Крылья Советов – Локомотив
Оренбург – Рубин
Томь – Краснодар
Тюмень – Тосно
Енисей – Ахмат
Луч-Энергия – Анжи
Матчи пройдут 20-21 сентября.
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