НБА. Владелец «Хьюстона» увеличил пожертвование пострадавшим от урагана «Харви» с 4 до 10 млн долларов

Владелец «Рокетс» Лесли Александр решил увеличить сумму пожертвования в фонд, который помогает жертвам урагана «Харви».

Александр увеличил сумму с первоначальных 4 до 10 миллионов долларов.

Ранее игроки «Вашингтона» собрали 250 000 долларов для жертв урагана.

Напомним, «Харви» обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа и стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет.

Жертвами стихии стали 10 человек, 8 тысяч жителей эвакуированы из своих домов. По предварительным данным, ущерб от бедствия составит десятки миллиардов долларов.