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    НБА. Владелец «Хьюстона» увеличил пожертвование пострадавшим от урагана «Харви» с 4 до 10 млн долларов

    Теги происшествия Хьюстон НБА Лесли Александр

    Владелец «Рокетс» Лесли Александр решил увеличить сумму пожертвования в фонд, который помогает жертвам урагана «Харви».

    Александр увеличил сумму с первоначальных 4 до 10 миллионов долларов.

    Ранее игроки «Вашингтона» собрали 250 000 долларов для жертв урагана.

    Напомним, «Харви» обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа и стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет.

    Жертвами стихии стали 10 человек, 8 тысяч жителей эвакуированы из своих домов. По предварительным данным, ущерб от бедствия составит десятки миллиардов долларов.

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