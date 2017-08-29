НБА. Игроки «Вашингтона» собрали 250 000 долларов для жертв урагана «Харви»

Защитники Джон Уолл и Брэдли Бил обратились к одноклубникам с призывом собрать средства для пострадавших от урагана «Харви», пишет The Washington Post.

Первыми игроками, сделавшими пожертвования, стали Маркифф Моррис и . На данный момент игроки «Уизардс» собрали 250 000 долларов.

«Джон и Брэдли разослали сообщение всей команде с желанием помочь людям в Хьюстоне, и я думаю, что все присоединятся к ним.

Это здорово. Я горжусь ими», – заявил главный тренер «Вашингтона» .

Напомним, «Харви» обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа и стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет. Жертвами стихии стали 10 человек, 8 тысяч жителей эвакуированы из своих домов. По предварительным данным, ущерб от бедствия составит десятки миллиардов долларов.